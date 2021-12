‘Aspettando il Natale’ a Porchiano del Monte

Domenica 12 dicembre in piazza III Novembre a Porchiano del Monte va in scena ‘Aspettando il Natale’. Un evento organizzato dalla Pro loco e Slow food. Alle 15.30 è in programma ‘Gigi Proietti e il teatro della tavola’, conversazione con Mara Quadraccia, fiduciaria condotta Slow food Terre dell’Umbria meridionale. Alle 17 il Coro natalizio dei bambini di Porchiano con Virginia Romagnoli. Infine, alle 17.30 una degustazione dei ‘Ceci di Porchiano’ e altre prelibatezze. Analisi gratuita olio a cura degli studenti dell’Istituto omnicomprensivo di Amelia.

Condividi questo articolo su