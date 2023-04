Ast: in arrivo il primo bonus trimestrale da 195 euro

Con tre obiettivi su quattro raggiunti, è in arrivo per i circa 2.300 dipendenti di Ast la prima tranche del premio di risultato, sulla base dall’accordo firmato tra i sindacati e l’azienda lo scorso gennaio. Alla luce dell’andamento dei parametri del primo trimestre 2023, il bonus sarà di 195 euro a lavoratore.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

I dettagli

Sui quattro parametri presi in esame, la produzione di Nac e Black e la qualità hanno raggiunto il massimo degli obiettivi preventivato, mentre per il Laf non si è raggiunto l’obiettivo minimo. Il valore economico è pari 75 euro a parametro, per questo l’ammontare complessivo è di 195 euro. Visto il miglioramento di almeno un obiettivo, il premio che verrà erogato il 10 maggio, per chi ha scelto l’opzione in busta paga, verrà tassato al 5% (+9,49% imposta Inps). Per chi ha scelto l’opzione welfare, il premio verrà caricato in piattaforma ast.welfare.it il 16 giugno e sarà spendibile entro il 15 settembre, per un totale di 243 euro.