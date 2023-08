Tutto pronto a Baiano di Spoleto per la 6° edizione della sagra delle carni tipiche spoletine e della frittella. Il debutto è fissato per venerdì 18 agosto, conclusione fissata per domenica 27: spazio allo stand gastronomico, musica, cultura, folklore e spettacoli musicali dalle 21. L’organizzazione è in mano alla pro loco territoriale.

Condividi questo articolo su