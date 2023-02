Baiano di Spoleto: ubriachi al bar, se la prendono con la polizia e vengono denunciati

La segnalazione, relativa a due persone ubriache a bordo di altrettante auto, è scattata giovedì sera e ha raggiunto la polizia di Stato di Spoleto. Che ha dato il via alle ricerche, in base a quanto riferito da testimoni, individuando i due soggetti all’interno di un esercizio pubblico lungo la statale 418, a Baiano di Spoleto.

Denunciati

Da subito minacciosi e poco collaborativi, i due soggetti – entrambi stranieri di 42 e 38 anni – hanno reagito al controllo in maniera sempre più violenta e il 38enne ha anche iniziato una colluttazione con un agente che ha riportato lesioni ad una mano. Per contenere i due alla fine è servito l’intervento di altri equipoaggi del commissariato, dove sono stati poi condotti e anche lì – riferisce la polizia – la tensione non è del tutto scemata, in particolare per la condotta del 38enne. Alla fine sono stati entrambi denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.