‘Ballo Italiano’ dedica un puntata al Cantamaggio di Terni

La storia del Cantamaggio in onda su AM Terni Television (canale 84 del digitale terrestre) giovedì 27 aprile alle ore 21.30. Ad occuparsene, in collaborazione con l’Ente Cantamaggio, sarà la trasmissione ‘Ballo Italiano’ – che per una sera diventerà ‘Ballo Ternano’ – con la direzione artistica di Roberto Vallerignani e con la conduzione di Valter Quintili, che è anche l’ideatore della trasmissione, e la cantante Giulia Conti dell’orchestra ‘Fabrizio e i Simpatici Ternani’. Ci saranno anche il maestro Riccardo Ciaramellari e il poeta Mario Bernardini.

Condividi questo articolo su