Bambini maltrattati alla materna: due maestre (fra cui una suora) alla sbarra

Sono state rinviate a giudizio, con prima udienza del processo fissata per il prossimo 13 di ottobre, due maestre di 57 e 75 anni – con la seconda che è anche una suora – di una scuola materna del Tifernate, accusate di maltrattamenti nei confronti di otto piccoli alunni del plesso. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma di Eglie Priolo.

Inferno per i bambini

Secondo quanto ricostruito dal pm Massimo Casucci, che ha chiesto ed ottenuto il processo per entrambe di fronte al tribunale di Perugia, le due insegnanti avrebbero messo in atto tutta una serie di condotte che creano angoscia solo ad elencarle: insulti, botte (scappellotti, orecchie e capelli tirati, ma pure uno schiaffo che – complice un anello – ha ferito un piccolo ad un labbro), pannolini non cambiati per punizione, bambini lasciati piangere e urlare per lo sconforto, imboccati per forza fino al vomito, puniti premendo forchette contro le loro piccole mani.

La fine dell’incubo

Situazioni che, finite all’attenzione dell’autorità giudiziaria e dei carabinieri, avrebbero anche causato particolare nervosismo e tensione nei piccoli, i cui cambiamenti – si spera solo temporanei – non sono sfuggiti ai genitori. A porre fine a tutto ciò – le ultime accuse fanno riferimento al 2020 – era stato il lockdown che aveva portato alla chiusura delle scuole e, almeno nel caso dei piccoli alunni tifernati, alla fine di un incubo. Sin qui gli aspetti generali dell’impianto accusatorio a cui dovranno replicare le difese delle due insegnanti che rigettano ogni contestazione e sono convinte di poter giungere ad una piena assoluzione nel merito. Al processo ci saranno anche le persone offese – piccoli e loro famiglie – che hanno deciso di costituirsi parte civile nel contesto del procedimento.