Barbara Silvestrini nuova segretaria della Nidil Cgil di Terni

Barbara Silvestrini è la nuova segreteria generale del Nidil Cgil Terni, il sindacato delle ‘nuove identità del lavoro’ (somministrati, atipici, precari). Lavoratrice di Eskigel e già componente della segreteria provinciale della Camera del lavoro, Silvestrini è stata eletta dall’assemblea di Nidil Terni con 11 voti favorevoli e una sola astensione. Erano presenti, tra gli altri, Claudio Cipolla, segretario generale Cgil Terni, e di Luisa Diana, segretaria del Nidil Cgil nazionale.

«Orgoglio e riconoscenza»

Silvestrini subentra nel ruolo di segretaria generale a Luca Solano, al quale è andato il ringraziamento dell’assemblea per il lavoro di radicamento svolto in questi anni. «Accolgo con orgoglio e riconoscenza questo incarico, in una categoria che rappresenta la parte più debole del mondo del lavoro, quella attraversata dalle forme più estreme di precarietà», ha detto la neoeletta. «Una categoria che ho conosciuto in fabbrica, visto che nella mia azienda c’è una forte componente di somministrati. E sono proprio i percorsi di inclusione che devono coinvolgere lavoratrici e lavoratori diretti, insieme ai colleghi interinali, lo strumento che vogliamo perseguire con la nostra azione sindacale, per cercare di estendere diritti e rappresentanza».