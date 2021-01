Bodyfitness, Baggetta quinta ai mondiali Master

Ottimo risultato per Luigia Baggetta, ternana d’adozione, agli ultimi campionati mondiali professionisti Master di Bodyfitness che si sono tenuti a Kladno (Repubblica Ceca). L’atleta ha centrato il quinto posto assoluto, un risultato giudicato da lei stessa «molto positivo. Ho voluto partecipare – spiega Luigia – nonostante la difficile preparazione che ho dovuto fare a casa, con la chiusura delle palestre. È un ottimo risultato, esaminando anche le bravissime concorrenti mondiali. Era indispensabile ritornare alle gare per fare ulteriore esperienza internazionale, per confrontarmi con le colleghe e capire dove e cosa migliorare. Ho potuto avvalermi degli allenamenti precedenti e della mia forza di volontà e alla fine l’esito è stato positivo». Adesso la strada spoertiva prosegue, con la speranza che il quadro generale della pandemia migliori e consenta un celere ritorno in palestra: «Questo sport è uno stile di vita che un atleta o un praticante delle palestre deve mantenere tutto l’anno. Spero di migliorarmi nelle prossime gare mondiali».

Condividi questo articolo su