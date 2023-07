Botte da orbi tra ragazzine in strada. Video virale sui social

C’è una strana correlazione tra la violenza e le tendenze social. Quando un video che riprende una rissa, o qualcosa di simile, inizia a circolare da telefono a telefono, è difficile fermarlo. Si espanda a macchia d’olio e in men che non si dica lo ritrovi ovunque. È quanto successo nei giorni scorsi con una rissa tra ragazzine a Bastia Umbra.

Il fatto

Si inizia con degli insulti e delle minacce in un gruppo di ragazzini. Poi parte la colluttazione tra due che finiscono a terra e continuano a strattonarsi. C’è chi prova a fermarle, chi urla, chi incita e anche chi le riprende. Dura appena un minuto il tutto ma tanto basta per renderlo un episodio da condannare, non bello da vedere né da fare. È ancora ignota la causa dell’episodio avvenuto in una delle ultime notti di giugno. Sui fatti stanno indagando i carabinieri della sezione di Assisi.