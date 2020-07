Botte in largo Villa Glori: condannato a sei mesi di reclusione

Sei mesi di reclusione, pena sospesa. Questa la condanna inflitta lunedì dal tribunale di Terni in composizione monocratica – giudice Chiara Mastracchio – nei confronti del 31enne originario del Gambia che lo scorso 9 maggio, era un sabato sera, aveva dato in escandescenze in largo Villa Glori, ferendo due finanzieri che erano intervenuti sul posto per riportarlo alla calma insieme ad altre forze di polizia. L’uomo, arrestato in seguito alle ‘turbolenze’, era accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e nei suoi confronti l’accusa ha chiesto una pena di dieci mesi. Ubriaco, il 31enne – oltre a colpire i due militari che avevano riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni – aveva anche danneggiato due mezzi di servizio, uno della Finanza e l’altro della polizia di Stato. Ora per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni e alla luce di quelle, il legale difensore dello straniero – l’avvocato Francesco Montalbano Caracci – deciderà se impugnare la sentenza in appello o meno.

