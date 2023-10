Calcio tavolo, torna la Coppa Umbria

Torna l’appuntamento con la Coppa Umbria di calcio tavolo. Sabato pomeriggio, nella sala parrocchiale di Ferro di Cavallo, andrà in scena la terza tappa regionale di subbuteo tradizionale per la disciplina basculante della Fisct: la classifica regionale, che vede al primo posto l’attuale campione d’Italia e delegato regionale Cesare Santanicchia, è valida per la qualificazione al prossimo Trofeo delle regioni in programma a gennaio presso il centro sportivo Subbuteoland a Reggio Emilia. Tra gli iscritti anche c’è anche un altro umbro, il ternano Marco Perotti.

Condividi questo articolo su