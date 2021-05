Campagna vaccinale in chiaroscuro ma a Terni si cerca di accelerare

Mentre la campagna vaccinale in Umbria va avanti in chiaroscuro – bene sugli over 80, discretamente sulla fascia 70-79, male per le età inferiori (con stallo al momento totale sulle prenotazioni) -, la Usl Umbria 2 ed in particolare il polo vaccinale di Terni, presso l’istituto ‘Casagrande’, provano ad accelerare. «Venerdì 14 maggio – spiega l’azienda sanitaria in una nota – si passerà dalle previste 255 a 955 vaccinazioni con un incremento di 700 somministrazioni. Sabato 15 maggio il programma prevede un aumento di 750 vaccinazioni, si passerà infatti da 349 a 1.099 dosi inoculate mentre domenica 16 maggio è in programma il secondo ‘Vaccine day’ e i dieci team sanitari del distretto di Terni, diretto dal dottor Stefano Federici, effettueranno 840 somministrazioni. Le agende di prenotazione, in questa fase, sono aperte agli over 80, ai soggetti vulnerabili e ai loro caregiver. Dalla prossima settimana, sempre al ‘Casagrande’ di Terni – conclude la Usl2 – verranno iniettate di media circa 700 dosi giornaliere per aumentare progressivamente le somministrazioni dal fine settimana in avanti».

