Libero dal servizio, insegue e blocca ladra nel centro commerciale

Era libero dal servizio ma le urla di una negoziante di un centro commerciale di Ponte San Giovanni, lo hanno messo in allarme. L’uomo – carabiniere del comando stazione di Ponte San Giovanni – ha visto che la commerciante stava inseguendo un’altra donna chiedendo aiuto. Non ci ha pensato su un attimo e l’ha bloccata: addosso aveva refurtiva per circa 60 euro, appena sottratta. L’autrice del furto è una 23enne di Valfabbrica, con precedenti di polizia: è stata denunciata a piede libero per furto aggravato.

Condividi questo articolo su