Carabinieri Terni, visita del nuovo comandante regionale

Visita al comando provinciale dei carabinieri di Terni giovedì mattina per il nuovo comandante della Legione Umbria, il generale di brigata Antonio Bandiera.

Il messaggio

Il generale, accolto dal neo comandante dell’Arma provinciale, il colonnello Davide Milano, ha incontrato il personale della sede, i comandanti di stazione della Compagnia di Terni e i delegati della rappresentanza militare: sottolineata l’impotanza della funzione sociale svolta dai carabinieri nel tutelare la comunità da ogni forma di illegalità, con l’obiettivo di garantire la presenza rassicurante dello Stato ed a recepire le istanze dei cittadini.

Ulteriori incontri

Giovedì mattina Bandiera ha avuto modo di incontrare anche il prefetto Emilio Dario Sensi, il sindaco Leonardo Latini e il questore Roberto Massucci: con tutti ha condiviso l’importanza della collaborazione istituzionale – viene sottolineato – in un momento storico in cui le problematiche sociali, e dei cittadini, possono trovare una risoluzione pronta ed efficace solo grazie allo sforzo comune e condiviso tra i vari attori istituzionali. Il comandante della Legione Umbria ha quindi assicurato la massima collaborazione dell’Arma e un rinnovato impegno nel mantenere alta la guardia per preservare la serenità e la pace sociale della popolazione della provincia.