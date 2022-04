Cascia: finisce fuori strada per un malore. Trasportato in ospedale

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì a Cascia (Perugia) in località Villa San Silvestro. Il conducente di un cassonato ne ha perso il controllo, a causa di un malore che gli ha fatto perdere momentaneamente i sensi, ed è finito fuori strada. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Norcia che lo hanno estratto dal veicolo, attuando tecniche di primo soccorso, per poi affidarlo alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. L’uomo – riferisce il 115 – accusava forti dolori alla schiena, al collo ed al petto.

