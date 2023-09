C’è la Spoleto-Norcia in mountain bike: l’ordinanza per il traffico

L’evento ciclistico e cicloturistico più grande dell’Umbria. Si tratta della Spoleto-Norcia in mountain bike, quest’anno giunto alla decima edizione: spazio alla gara agonistica a cronometro con cinque percorsi aperti e con diverse difficoltà. Si tratta di una manifestazione utile alla valorizzazione del territorio che andrà avanti fino al 3 settembre tra sport, aperibike, degustazioni, talk show, area bambini, visite guidate e trekking. Il Comune di Spoleto ha pubblicato una specifica ordinanza per la gestione del traffico con la polizia Locale in campo. Sotto il documento integrale.

L’ORDINANZA