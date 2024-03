‘C’è posta’ a Terni: nel pacco del corriere c’è la ‘super cocaina’, ma non è per lui. Si indaga

Nei giorni scorsi si è visto recapitare a casa uno strano pacco, spedito dall’Italia da un mittente a lui sconosciuto. Lo ha aperto e dentro c’erano sostanze ‘sospette’. Per questo un cittadino ternano si è rivolto ai carabinieri. Che hanno accertato che dentro il plico c’era droga: poco più di 12 grammi di anfetamine e 5 grammi di cocaina ‘rosa’, «la cosiddetta ‘droga per ricchi – spiega l’Arma di Terni in una nota -, più potente di quella tradizionale e più cara sul mercato». A consegnare il pacco è stato un corriere espresso, attivato da un servizio di spedizione online. Ma evidentemente il mittente ha sbagliato destinatario, visto che il cittadino ternano – completamente ignaro di tutto – è letteralmente caduto dalle nuvole di fronte alla scoperta. Sono così partite le indagini dei carabinieri per identificare sia il mittente che il reale destinatario della droga.

