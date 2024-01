In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, la scuola dell’infanzia di Cesi (Terni) – in collaborazione con la Pro loco di Cesi – organizza un ‘open day’ per la giornata di sabato 13 gennaio, dalle ore 10 alle 12, nel plesso di viale Regina Elena 33. Durante l’evento è prevista la visita con presentazione della scuola e delle sue attività. Di seguito la locandina dell’open day.

