Cinghiali in città: prigionieri in garage per evitarli. Sfiorata l’aggressione

di G.R.

Cinghiali intorno al condominio e un video inviato nella chat del palazzo e ai parenti per invitare a prestare attenzione. È quanto successo in via della Pallotta, a Perugia: a riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero – Umbria in un articolo a firma di Egle Priolo. Un gruppo di persone si è chiusa in garage e nelle proprie auto per evitare il contatto con questi animali di grosse dimensioni e potenzialmente pericolosi che passeggiavano tranquillamente nello spazio verde davanti alla loro abitazione.

Pericolo da tempo

La scena descritta è successa praticamente in centro. Anche le vie limitrofe nell’ultimo periodo, scendendo fino a Prepo e via Settevalli, hanno visto circolare in assoluta libertà cinghiali. Alto il tasso di pericolo percepito considerando che questi animali selvatici, che sembrano ormai abituati a stare tra la gente nelle piccole e grandi città (vedi Roma), possono pur sempre attaccare per difendere sé stessi o i loro cuccioli. È quanto successo qualche giorno fa nella zona tra la Pallotta e San Girolamo a un uomo che verso le ore 18, nel tragitto tra il palazzo dove risiede e la macchina, si è accorto di essere stato puntato da un cinghiale che avrebbe cercato di caricarlo. Fortunatamente è riuscito a trovare in tempo rifugio dentro l’edifico stesso. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il cinghiale pare fosse una femmina incinta alla ricerca di cibo e avrebbe attaccato per la paura di mettere a repentaglio i cuccioli che aveva in grembo.