Colpito in testa da un sasso durante l’escursione: soccorso

Si stava godendo una domenica da turista alle gole dell’Infernaccio, nel territorio comunale di Montefortino in provincia di Fermo. Poi all’improvviso un sasso gli è piombato addosso, colpendolo in testa, dopo essersi staccato dalla parete. L’incidente ha coinvolto un 67enne residente a Foligno, trasportato ad Ancona in elisoccorso con Icaro. A riportare la notizia è cronachepicene.it

Ferito

L’uomo stava facendo l’escursione insieme alla famiglia quando il masso gli è caduto in testa intorno alle 17: è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorritori. Una volta stabilizzato è stato portato fino all’ambulanza, quindi l’attivazione dell’elisoccorso per il trasporto ad Ancona in seguito al trauma cranico subìto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il Soccorso alpino delle Marche con personale della stazione di Montefortino ed i vigili del fuoco.