Commercio a Terni: in via Cavour locale disco-eventi in arrivo

di S.F.

Ira Dei. Non notare il cartello che indica il nome – con tanto di numero per la ricerca di personale – è quantomeno complicato considerando la location e l’esposizione su una delle vie principali del centro cittadino di Terni: in via Cavour c’è chi ha deciso di ridare vita ad uno spazio di circa 200 metri quadrati off-limits da tempo, dove già dal 2021 era iniziata l’attività di manutenzione straordinaria. Bene, ma chi ci prova?

Combo extra ternana

A tentare la fortuna in una delle vie principali della movida ternana sono due persone provenienti da fuori regione, una dal sud Italia e l’altra attiva da anni nel territorio milanese. Da quanto appreso si punta su un locale rivolto ad una fascia adulta per disco-eventi-apericena (per la musica chiaro che vanno rispettate le normative di settore) e, quantomeno per il momento, non prettamente ristorativa. Lavori in corso ed inaugurazione prevista nel mese di luglio.