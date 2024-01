Comune Terni, polizia Locale: Schibeci nuova PO affari generali

di S.F.

Tempo di firme per la comandante e dirigente della polizia Locale di Terni Gioconda Sassi. Due nel giro di poche ore perché c’è una novità tutta interna: la tenente Manuela Schibeci dal 1° febbraio 2024 è la nuova posizione organizzativa per l’ufficio affari generali in seguito al pensionamento del funzionario Rossano Filippucci. La decorrenza è fino al 30 giugno 2025 in attesa delle mosse dell’esecutivo Bandecchi su questo fronte. A provarci erano stati ben nove dipendenti di categoria D e la procedura comparativa ha premiato la Schibeci. Giocoforza ora è scattata un’altra procedura per sostituirla all’ufficio servizi decentrati-polizia Ambientale: richieste possibili fino al 12 febbraio. Vedremo gli sviluppi.