Comune Terni, mutuo decennale da 100 mila euro per la pubblica illuminazione

di S.F.

L’atto prende formalmente piede dalla delibera di giunta dello scorso 23 giugno, una delle prime dell’era Bandecchi a Terni, e riguarda il programma di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione nel territorio comunale: c’è la partenza dell’iter per un contratto di prestito con Cdp per un valore di 100 mila euro. Firma la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

La durata

Bene, che si fa? In sostanza si procede con Cassa depositi e prestiti per un mutuo da 100 mila euro con decorrenza dal 1° gennaio successivo rispetto alla data di perfezionamento. La durata è quantificata in dieci anni e il tasso sarà fisso: l’obiettivo è quello di avere le risorse necessarie per il lavoro sulla pubblica illuminazione e l’intervento – si parla anche di Dup 2023/2025 – era già inserito da tempo nella programmazione. Le rate semestrali saranno dunque venti in tutto.