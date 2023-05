Terni, personale più indisciplinato nel 2022 in Comune: su stop e procedimenti aperti

di S.F.

Personale del Comune di Terni più ‘indisciplinato’ nel corso del 2022. La curiosità emerge dal maxi documento da quasi 500 pagine legato al Piao, il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025: c’è un – niente di clamoroso, ma esiste – incremento in tutte le voci. Ad occuparsi dell’atto è stata in particolar modo la segretaria generale, Noemi Spagna Musso.

Indisciplina e rimproveri

Si è registrato il raddoppio dei procedimenti disciplinari aperti: sono otto in tutti, il doppio rispetto a quelli iscritti nel corso del 2021. Nel 2020 invece non c’era stato alcun caso segnalato. Sale anche il numero dei rimproveri verbali/scritti e multe di importo pari a quattro ore di retribuzione, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro: da quota 0 del 2021 a sei nell’anno successivo. Infine le sospensioni dal servizio senza retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni o sei mesi: in entrambe le circostanze si sale da 0 a 1. Quantomeno non c’è stato alcun licenziamento con/senza preavviso. Intanto negli uffici c’è un po’ di inevitabile fibrillazione in vista del ballottaggio tra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi. In un senso o nell’altro è attesa una ristrutturazione. Di che portata lo vedremo a seconda del vincitore.