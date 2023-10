Comune Terni, si dimette un funzionario amministrativo

di S.F.

Il Comune di Terni ed il personale, tempo di aggiornarmenti. Motivo? Tre atti firmati dal dirigente alle risorse umane Claudio Carbone per pensionamenti e anche una dimissione dal servizio.

Gli stop

Partiamo dai pensionamenti. Riguardano un istruttore amministrativo che compirà 67 anni il prossimo 12 novembre ed un operatore esperto che raggiungerà la stessa età il 25 novembre: per entrambi la storia con il Comune di Terni ci sarà dal 1° dicembre 2023. «Per eventuali giorni di ferie maturate e non fruite non si procederà al trattamento economico sostitutivo delle stesse», viene specificato. Caso diverso per il terzo dipendente che lascerà palazzo Spada a stretto giro, un funzionario amministrativo: la scorsa settimana ha comunicato le dimissioni e avranno effetto dal 1° novembre.