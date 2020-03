Coronavirus, la prima vittima in Umbria è il 66enne Ivano Pescari

Arriva nel pomeriggio di giovedì 12 marzo la prima vittima umbra per coronavirus. Ed è una vittima illustre: Ivano Pescari, famoso musicista 66enne originario di Città di Castello, è deceduto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove era ricoverato in rianimazione. Immediato e generale il cordoglio per la scomparsa del noto fisarmonicista, autentico showman della musica popolare e folk, con alle spalle centinaia di spettacoli in tutta Italia con la sua band. Ivano Pescari, apprezzato dal suo pubblico anche per un’umanità schietta e gentile, era conosciuto un po’ ovunque e non solo fra gli appassionati del genere.

Ricoverato da appena due giorni

La conferma ufficiale è arrivata poco prima delle ore 23: «La direzione dell’azienda ospedaliera di Perugia comunica che nella serata di giovedì 12 marzo è deceduto un paziente con diagnosi di coronavirus. Il decesso è avvenuto nella struttura di rianimazione, dove il paziente di 66 anni, originario del comune di Città di Castello, era ricoverato da soli due giorni. Le sue condizioni era apparse subito gravi già durante il ricovero presso l’ospedale di Città di Castello. Il decesso è avvenuto alle ore 19 circa. I familiari sono stati avvertiti dal personale della direzione medica del Santa Maria della Misericordia».

Veniva da un tour nel nord Italia

La positività era stata resa nota per l’appunto due giorni prima dal sindaco Luciano Bacchetta, che aveva a sua volta ricevuto la comunicazione dal distretto sanitario Alto Tevere Umbro Usl 1, specificando si trattava di un caso di ‘importazione’. Già nella prima comunicazione, pur senza riportare dati riconducibili al musicista, si faceva notare come il virus fosse stato contratto nel nord Italia. Pescari aveva frequentato zone ad alto rischio epidemiologico. Inizialmente messo in isolamento domiciliare, nonostante i primi sintomi, era poi stato trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia, dove poi è morto.

Ivano Pescari, l’addio a un ‘Caro Amico’

Tanti messaggi di cordoglio

Il parlamentare Riccardo Augusto Marchetti

Così Riccardo Augusto Marchetti, parlamentare tifernate della Lega: «Oggi abbiamo perso un amico, un altoteverino doc: il maestro Ivano Pescari che con la sua musica ha animato serate in tutta Italia e fatto ballare intere generazioni, regalando spensieratezza e allegria in tante feste popolari. Il coronavirus ci ha portato via un artista che ha fatto la storia del liscio ma a noi resterà la sua musica e ricorderemo sempre il suo sorriso e la sua energia. La terra ti sia lieve, Ivano».

Il sindaco di Citerna Enea Paladino

«È morta la prima persona di coronavirus nella nostra vallata – scrive il primo cittadino di Citerna Enea Paladino – le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Cari amici per tutti i comuni dell’Alto Tevere iniziano le settimane più difficili, come in tutta Italia, ora più che mai dobbiamo attenerci a tutte le disposizioni e precauzioni richieste. Di coronavirus si muore! Non diamogli ulteriore modo di diffusione. State a casa! Un ulteriore consiglio vi voglio dare oggi: cercate di non frequentare le strutture sanitarie se non per vere emergenze… capite da soli che queste strutture sono le più a rischio di contagio in questo momento! I nostri sanitari sono impegnati in una guerra, aiutiamoli! Dimostriamo la nostra responsabilità e sconfiggiamo il virus! Andrà tutto bene».