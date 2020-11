Covid, Amelia: ragazzi senza mascherina, l’appello del sindaco

«Faccio un appello a tutti loro perché ognuno deve fare la propria parte, non costringeteci a dover fare i verbali e soprattutto non vi lamentate se vi faccio la romanzina. Ne va della salute di tutti». A scriverlo via social è il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, dopo essersi recata in piazzale Boccarini per verificare una segnalazione.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Senza dispositivi di protezione individuale. L’avviso



«Questa sera – mercoledì, ndR – mi sono recata a piazzale Boccarini viste le numerose segnalazioni che mi giungono di ragazzi senza mascherina assembrati. Erano una ventinatutti senza mascherina, li ho avvisati del fatto che la prossima volta sarebbero andati i carabinieri con tutte le conseguenze del caso. Gli ho spiegato – il commento – i risvolti che i loro atteggiamenti irresponsabili possono avere non tanto per loro ma soprattutto per i loro nonni. Ho chiamato i genitori ( quelli che conoscevo naturalmente ) affinché sensibilizzino i loro figli». Il sindaco vorrebbe evitare di prendere provvedimenti di un certo tipo e lancia l’avviso: «Ci metto un attimo a fare un’ordinanza di chiusura della piazza ma non risolvo il problema perché i ragazzi si spostano altrove, aiutatemi. Ultimo appello».