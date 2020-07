Covid, altro giorno senza nuovi casi

Non si sono registrati nuovi casi – è il quarto giorno consecutivo – in Umbria per il covid-19 nelle ultime 24 ore. Invariati anche il numero di decessi (80) e guarigioni (1.363) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica: l’aggiornamento della Regione è alle 9.51 di martedì 28 luglio. Gli attualmente positivi restano 22.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I tamponi

Ne sono stati effettuati 1.066 nell’ultimo giorno, con il totale che sale a quota 118.369. I pazienti ricoverati sono 7 (uno dei quali in terapia intensiva): quattro si trovano all’ospedale di Terni ed i restanti al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Le persone in isolamento sono 402 (+25 rispetto a lunedì), mentre ad esserne usciti sono in 29.656 (+56).

I positivi

La maggior parte sono a Perugia (5), quindi Terni (4), Trevi, Marsciano, Corciano, Castel Ritaldi (2), Orvieto, Ficulle e Città di Castello (1). Infine i due provenienti da fuori regione.