Covid, scuole Umbria: salgono studenti positivi e cluster

Sono quasi raddoppiate le positività degli studenti nelle scuole umbre nel giro di quattro giorni. Lo certifica l’aggiornamento messo a disposizione dalla Regione Umbria nella giornata di venerdì: dalle 25 di lunedì si passa alle 44 odierne. Aumentano anche i cluster, invariate le classi in isolamento.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

UMBRIA, ASILI E MATERNE CHIUSE IN 51 COMUNI DAL 15 MARZO

I dati

Alla giornata di venerdì sono 16 i soggetti positivi tra il personale scolastico (erano 11). I cluster passano da 3 a 8, mentre le classi in isolamento restano a quota 25; i contatti stretti in quarantena passano invece da 645 a 599. In generale gli alunni più coinvolti sono quelli legati alle scuole per l’infanzia; in generale gli ‘attenzionati’ salgono da 198 a 243.