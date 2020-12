Covid, spostamenti tra regioni: al via lo stop

di F.L.

È scattato dalle 6 di lunedì il divieto di spostamenti tra regioni valido su tutto il territorio nazionale fino al 6 gennaio. Stando al decreto legge 158 del 2 dicembre, infatti, si entra e si esce dai confini regionali (e da quelli delle province autonome) solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità (come assistere un genitore anziano e non autosufficiente, ndr) e salute e sempre con l’autocertificazione. Resta salva la possibilità di rientrare sempre presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Rimane inoltre in vigore la regola del coprifuoco dalle 22 alle 6.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Le disposizioni principali

Si tratta di fatto della prima vera limitazione che apre una settimana, quella di Natale, che si farà poi ancora più ‘rigida’. Sempre lunedì è scattata anche la raccomandazione, per chi rientra dall’estero, di sottoporsi ad un periodo di quarantena. Per quanto riguarda invece lo shopping natalizio, oltre che lunedì sarà ancora possibile anche martedì e mercoledì, prima che tutta Italia entri in zona rossa. Da giovedì, infatti, non solo dovranno rimanere chiusi al pubblico i negozi, ma anche bar e ristoranti, che potranno lavorare solo con asporto e consegne. La zona rossa proseguirà anche il 25, 26, 27 dicembre e poi il 31 dicembre, 1°, 2 e 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio tutta Italia sarà invece zona arancione, dunque i negozi saranno aperti, mentre bar e ristoranti potranno continuare solo con asporto e consegna fino alle 22. Gli spostamenti saranno consentiti solo nel proprio comune.

