Covid Terni, punto vaccinale al Di Vittorio: si stringe

di S.F.

Forse ci siamo. Ed è anche ora visto – si spera quantomeno – che a stretto giro la campagna di vaccinazione dovrà cambiare passo: a Terni si stringe per la scelta della nuova location e in tal senso lunedì mattina si è svolto un sopralluogo per chiudere il cerchio. Dopo la frenata sull’ex Cmm, scelto in prima battuta dalla Usl Umbria 2 a febbraio, si punta su un impianto sportivo.

IL PRIMO INPUT A FEBBRAIO: L’EX CMM

STOP EX CMM, SI GUARDA AGLI IMPIANTI SPORTIVI

C’è il Di Vittorio

Già nelle scorse settimane il mirino era stato puntato sull’impiantistica sportiva, in particolar modo il palatennistavolo e il Di Vittorio (in quest’ultimo caso ci sono dei lavori in corso nella parte esterna). Lunedì il check risolutivo che, salvo sorprese, farà del palazzetto dello sport il nuovo centro vaccinale per la somministrazione di massa a partire dal dopo Pasqua. Come noto al momento l’unico punto vaccinale attivo è quello nell’area della Usl Umbria 2 in viale Bramante.