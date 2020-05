Covid Umbria, zero casi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore – fra le ore 8 di martedì 12 e mercoledì 13 maggio – non sono state registrate nuove positività al Covid in Umbria. Si torna così, per la terza volta in pochi giorni, ad un ‘zero positivi’ che fa ben sperare per il prosieguo della ‘fase due’. I tamponi effettuati sono stati 1.482 – numero relativamete elevato – per un totale di 50.731 test dall’inizio dell’emergenza.

Un nuovo decesso

In ragione delle nuove guarigioni (+4) e purtroppo anche di un decesso – le morti legate al Covid-19 in Umbria ora sono 72 in totale -, continua a scendere il numero degli attuali positivi. Alle ore 8 di mercoledì sono 143, cioè 5 in meno rispetto al precedente aggiornamento.

Ricoveri e isolamenti

Al momento sono 40 (-5 rispetto al precedente aggiornamento) le persone positive ricoverate negli ospedali dell’Umbria, 4 delle quali in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 690 persone (incremento di 18 unità rispetto a martedì mattina, relativo alle indagini epidemiologiche sulle recenti positività riscontrate), mentre coloro che non devono più sottostare alla ‘misura’ sono in totale 18.677, ovvero 312 in più nelle ultime 24 ore.

