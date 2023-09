CRI Umbria: successo per la gara di primo soccorso ad Avigliano. La vittoria va a Terni

LE FOTO

Si è svolta domenica 3 settembre ad Avigliano Umbro (Terni), sede di uno dei 19 comitati territoriali CRI dell’Umbria, la 19° edizione della gara regionale di primo soccorso. Avigliano si è trasformata in un campo di gara, con protagonisti i volontari impegnati in diversi scenari di emergenza allestiti nei luoghi più caratteristici della cittadina. Hanno partecipato dieci squadre, di cui otto in gara – provenienti dai comitati territoriali di Bastia Umbra, Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino, Perugia, Spoleto, Terni, Valnestore – e due ‘ospiti’ da Aprilia e Tirana (Albania). La somma dei punteggi ottenuti ha decretato vincitrice la squadra del comitato di Terni che rappresenterà la CRI Umbria alla 28° edizione delle gare nazionali di primo soccorso che si terranno a Caserta il prossimo 16 settembre. «La gara – afferma il presidente regionale CRI Umbria, Paolo Scura – è stata bellissima. Tutti i volontari si sono impegnati in modo particolare nel risolvere i problemi che trovavano nelle scene nelle quali erano chiamati ad intervenire. È stata bella tutta la giornata, ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, ci siamo abbracciati, abbiamo festeggiato ed è un segno di vitalità incredibile che riporta la Croce Rossa dell’Umbria a confrontarsi sulle tematiche legate alla formazione, non solo sanitaria. Questa giornata rappresenta assolutamente il senso dell’appartenenza ai principi e agli ideali della nostra organizzazione. Un particolare ringraziamento al comitato di Avigliano Umbro per la inimitabile affettuosa accoglienza».