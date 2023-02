Crocieristi a Terni, non c’è il numero minimo: salta la ‘prima’

di S.F.

Arrivo alla basilica di San Valentino alle 10, breve cerimonia con tutte le coppie presenti, benedizione sulla promessa di matrimonio oppure riconferma di quella fatta anni prima. A chiudere il cerchio la pergamena ricordo da ricevere dal vescovo Francesco Antonio Soddu. In teoria è ciò che sarebbe dovuto avvenire per il debutto dell’accordo tra Msc – in questo caso la ‘Grandiosa’, arrivata a Civitavecchia da Genova poco dopo le 5 di stamane – ed il Comune di Terni per i crocieristi in città: non è accaduto per il semplice fatto che non è stato raggiunto il numero minimo delle persone da far venire nel territorio. Se ne parlerà più avanti.

Saltata la ‘prima’: «Ecco cosa è successo»



L’itinerario sarebbe proseguito alla cascata delle Marmore – c’è un bel po’ di movimento anche in giornata, mancato passaggio dei crocieristi a parte – per una visita del parco naturalistico. Bisognerà attendere per farlo perché di fronte alla basilica lunedì mattina non c’era nessuno. Cosa è successo? UmbriaOn ha chiesto delucidazioni all’assessore al turismo Elena Proietti Trotti che, giovedì scorso, ha lanciato l’accordo in conferenza stampa: «Purtroppo non è stato raggiunto il numero minimo per far partire l’autobus ed è stato rimandato tutto alla settimana prossima. Il motivo è legato alle basse temperature», fa sapere l’esponente dell’esecutivo Latini. Nel contempo nei giorni scorsi è stata aperta la passerella di collegamento con il parcheggio e sistemata l’area verde adiacente.