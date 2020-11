Da Orvieto a San Gemini con la droga: denuncia e sanzioni

In tre – tutti giovani e residenti ad Orvieto – a bordo di un’auto transitata in piena notte nella zona di San Gemini. Scontato che l’attenzione dei carabinieri del comando stazione locale, impegnati in controlli serrati, finisse su quel veicolo. Una volta fermato, i militari hanno accertato che al volante c’era un 26enne della Moldavia, con precedenti di polizia alle spalle. Con lui, altri due coetanei: un connazionale ed un italiano, tutti già ‘censiti’.

Le perquisizioni

Ciò, unito all’evidente nervosismo dei giovani fermati, ha spinto i carabinieri ad accertamenti capillari, del veicolo e personali. Perquisizioni da cui è emerso che il ragazzo italiano aveva con sé 16 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per questo è stato denunciato a piede libero per il reato di possesso di droga a fini di spaccio. Tutti e tre sono stati sanzionati per la violazione delle normative anti Covid, trovandosi fuori dal comune di residenza senza un motivo valido.