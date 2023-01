Da Terni a Bormio per studio e sci: il classe 2008 Fiorentino continua a stupire

Non si ferma la scia di vittorie di Luca Maria Fiorentino, sciatore ternano classe 2008 che da quest’anno frequenta il I anno del liceo scientifico ‘Alberti’ di Bormio dopo essersi trasferito allo ski college del comune della Valtellina. Una scelta per gestire al meglio la sua passione per quest’attività sport e lo studio.

IL TRIPLETE IN ABRUZZO NEL 2022

LE PRIME VITTORIE

La vittoria

Il 14enne si allena sulle nevi di Bormio, Livigno e Santa Caterina Valfurva e gareggia per il locale sci club nel circuito delle Alpi centrali. Nello scorso weekend per lui è arrivata un’altra affermazione, come raccontato da altarezianews.it: Fiorentino si è imposto nello slalom speciale di Madesimo (Sondrio) per le categorie 2007 e 2008. Ha chiuso in 1 minuto e 32 secondi netti davanti a Tommaso Bonetto. Prossima tappa fissata per sabato 21 gennaio a Bormio per il secondo slalom stagionale.