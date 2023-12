Dal 24 dicembre c’è L’età giusta, commedia girata in Umbria

LE FOTO

Uscirà ufficialmente il prossimo 24 dicembre, su Paramount+, il film ‘L’età giusta’ del regista Alessandro Di Cosimo, girato nei mesi scorsi in Umbria fra Terni (Cascata delle Marmore), Narni, Todi e Assisi. Il cast vede Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti, Giuliana Lojodice, Alessandro Bertoncini, Iole Mazzone. Giovedì c’è stata la presentazione ufficiale della pellicola, una commedia brillante che racconta di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto, fino a quando non capirà quali sono le cose importanti nella vita. Il film è prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough. La pellicola è finanziata dal Mic Dgca, Umbria Film Commission e beneficia degli incentivi fiscali previsti dalla normativa sul tax credit. Fra il personale impegnato sulle scene c’è anche l’imprenditore sangeminese Adriano Barbanera, titolare dell’omonima impresa funebre, insieme al figlio Ludovico: il ‘mezzo di servizio’ è stato utilizzato, unitamente al personale, in alcune scene girate proprio a Todi.