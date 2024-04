Dal successo di Netflix allo show di Perugia: arriva Rocco Siffredi

di Giovanni Cardarello

Prima il successo vasto, quasi virale, della serie tv targata Netflix, ‘Supersex’, online dallo scorso 6 marzo e che in meno di un mese ha fatto registrare un numero di contatti impressionante. Basti pensare che ad oggi – i protagonisti sono gli attori Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Adriano Giannini – è quarta in classifica alle spalle di tre grandi produzioni internazionali: ‘Il problema dei tre corpi’ (stagione 1), ‘The Gentlemen’ (sStagione 1) e Testament – La storia di Mosè, serie stand alone.

Parliamo ovviamente della serie dedicata a Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, ispirata alla sua vita da pornodivo, dall’infanzia difficile fino all’esplosione della sua carriera nel mondo del porno. Le vicende sono ambientate in un periodo a cavallo tra la seconda metà degli anni ’60 ed il 2004. Una eco che è approdata fino a Perugia dove nel prossimo fine settimana, per la precisione nella notte a cavallo tra sabato 6 e domenica 7 aprile, proprio Rocco Siffredi sarà protagonista assoluto di un evento particolare. Il popolare pornodivo, infatti, sarà ospite dell’Afterlife live Club nell’ambito della serata From Disco to Disco 70/80/90, con apertura dei botteghini alle ore 23.

Rocco Siffredi, come si legge sul profilo Facebook del popolare locale di Balanzano, sarà protagonista di un talk show nel quale risponderà alle incalzanti domande di una voce potente e sopra le righe come quella di Camilla Merini, raccontando, tra le altre cose, aneddoti inediti e curiosità sulla sua vita. Per l’occasione verranno aperti degli appositi canali social per ampliare la platea a tutti coloro che non potranno esserci.

La stessa notte saranno di scena anche il dj set di Daniele Giraldi, alias Mr.Belzebu, e Ricky.G, le poesie di Simone Mone Ferroni, l’animazione della Babydolls Group e la provocatoria presenza – l’animale notturno per eccellenza – IrmaLeoEmme.