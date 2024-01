Digitalizzazione, PA e imprese: parte da Terni il BIM Open Tour

L’obbligo di adozione della metodologia BIM (Building Information Modeling) previsto dal nuovo Codice Appalti, impone un’accelerazione nella digitalizzazione del settore pubblico. Parallelamente emerge l’urgenza di reperire o formare personale competente, creare un ambiente di confronto su argomenti rilevanti per tutto il settore. Per rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio, per entrare in contatto diretto con le realtà locali, per fornire formazione, creare un ambiente di confronto su argomenti rilevanti per tutto il settore, è stata fissata la prima data del BIM Open Tour. Si terrà lunedì 5 febbraio a Terni dalle ore 15.30, presso il caffè letterario-spazio Digipass della biblioteca comunale, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ordine degli ingegneri e dell’Ordine degli architetti di Terni, tramite il coordinamento dell’ingegnere Marco Ceccobelli, esperto in modellazione e coordinamento BIM. Con più 200 associati provenienti da oltre 60 province, IBIMI rappresenta oggi un importante punto di riferimento nella digitalizzazione del settore delle costruzioni. Ad 8 anni dalla fondazione e con un bacino di iscritti ampio ed in costante espansione, la necessità di avvicinarsi ai propri stakeholder è ora più che mai impellente. A QUESTO LINK tutte le date del BIM Open Tour.

