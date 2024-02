Dimissioni Bandecchi: ‘Nero su Bianco’ ne parla

Martedì 13 febbraio, alle ore 20.45, Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it) si occuperà delle dimissioni di Stefano Bandecchi da sindaco di Terni. L’imprenditore livornese, al centro del dibattito pubblico, ha 20 giorni di tempo – dallo scorso 9 febbraio – per ripensarci. Dopodiché le dimissioni diventeranno definitive. Ospiti in studio: Lucio Nichinonni (ex assessore giunta Bandecchi), Marco Cecconi (consigliere comunale FdI), Renzo Baldoni (opinionista), Roberto Suero (Partito Comunista). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

Condividi questo articolo su