Disordini prima e dopo Ternana-Bari: due Daspo per parte

Vittoria sul campo per i rossoverdi e ‘pareggio’ per quel che riguarda i tifosi ‘daspati’: due per parte. Questo il bilancio delle indagini condotte dalla Digos della questura di Terni su Ternana-Bari, disputata lo scorso 19 marzo allo stadio ‘Liberati’ e vinta dai rossoverdi per 1 a 0. Un’attività basata sulle immagini riprese del sistema di videosorveglianza dello stadio e filmate direttamente dal personale della polizia Scientifica della questura ternana.

Fronte Bari

Prima dell’inizio del match, un tifoso pugliese – a volto coperto – partendo dal settore ospiti (curva Ovest), aveva invaso il terreno di gioco fino ad arrivare sotto la Nord. Lì con un accendino aveva cercato di danneggiare uno striscione degli ultras della Ternana, senza riuscirci. Poi era rientrato nel suo settore, mischiandosi fra gli altri tifosi, fra cui quello – anche lui con il volto nascosto da un passamontagna – che lo aveva aiutato a risalire dal fossato. I due – di 22 e 23 anni, entrambi di Bari – sono stati denunciati e colpiti da Daspo.

Fronte Ternana

Le due denunce relative a tifosi ternani sono invece scattate a seguito dei disordini dopo la fine della partita, «quando nella zona di porta Sant’Angelo – riferisce la questura di Terni in una nota – si sono presentati, in maniera organizzata e compatta, un centinaio di tifosi della Ternana, completamente travisati con sciarpe e cappucci, brandendo fumogeni accesi, bastoni e tubi idraulici rigidi. L’azione è stata prontamente fermata dalla polizia di Stato e il gruppo è stato allontanato». Per due tifosi rossoverdi, un 46enne e e un 20enne, identificati sempre attraverso le immagini, è scattata la denuncia per il travisamento e per uno dei due anche per il possesso abusivo di oggetti atti ad offendere. Oltre ovviamente al Daspo.