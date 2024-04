Donne e Resistenza nell’esempio di Renata: a segno l’iniziativa di Terni Valley

Ottima riuscita per l’iniziativa organizzata dall’associazione Terni Valley, presieduta da Federica Burgo, dedicata alle figure femminili della Resistenza, su tutte quella della ternana Renata Stefanini Salvati. All’evento di sabato, presso La Feltrinelli di Terni, sono interventi Lucia Rossi e Attilio Romanelli della Cgil di Terni, l’ex sindaco di Narni Giulio Cesare Proietti, l’ex parlamentare Franco Giustinelli e tanti cittadini più e meno attivi nel mondo della politica. Al centro del dibattito, il libro di Proietti ‘Renata la staffetta’. «Riteniamo doveroso – afferma Lorenzo Ranocchiari di Terni Valley a conclusione dell’iniziativa -, soprattutto per le giovani generazioni che scelgono di impegnarsi al servizio della nostra città, approfondire la storia politica di Terni e quella della sinistra che la ha ricostruita e governata, facendolo attraverso le sue espressioni più innovative e dirompenti, come Renata Stefanini Salvati. Solo così sarà possibile ricostruire e progettare di nuovo una idea di città inclusiva, aperta e moderna».

Condividi questo articolo su