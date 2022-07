Dorme in treno, scende alla stazione sbagliata e va nel panico: soccorsa da polizia e 118

Scesa dal treno alla stazione di Spoleto e accortasi di essere nella destinazione sbagliata, ha chiesto aiuto a un passante che ha immediatamente chiamato la polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito notato lo stato di agitazione e confusione della donna e, dopo aver tentato di tranquillizzarla, le hanno chiesto di raccontare l’accaduto. La signora ha spiegato agli operatori di aver preso il treno per Orvieto dalla stazione di Milano ma, essendosi addormentata durante il viaggio, aveva perso la coincidenza per la destinazione. Constatato il perdurare dello stato di ansia della signora, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, su richiesta della donna, l’ha accompagnata presso il locale nosocomio per gli ulteriori accertamenti e le cure del caso. Dopo averla affidata ai sanitari, gli agenti hanno poi preso contatti con i familiari per informarli dell’accaduto.

