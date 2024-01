Draft di successo per la ‘Nba umbra’: a Marsciano vincono il basket e i giovani

LE FOTO

Un ponte immaginario che collega l’Umbria con gli Stati Uniti nel segno della pallacanestro. Domenica 21 gennaio al palasport ‘Maria Stella Pippi’ di Marsciano (Perugia) è andato in scena il draft dello Junior Nba Under 13 Championship. Il torneo, arrivato al suo secondo anno, si inserisce in un percorso quadriennale che vede la Federazione italiana pallacanestro (Fip) e la National basketball association (Nba) procedere a braccetto. L’Umbria è stata una delle prime regioni a credere in questo progetto nel 2022/2023 e conta oggi oltre 400 atleti Under 13 divisi in venti squadre maschili e cinque femminili. Oggi, in tutta Italia, sono 18 le regioni partecipanti per un totale di 15 mila ragazzi. Il regolamento è molto semplice e va ricreare il microcosmo dell’Nba. Ogni lega è rappresentata da un numero variabile da 25 a 35 squadre che sono divise in due Conference e a loro volta in diverse Division. In Umbria, per esempio, le venti squadre maschili formano quattro Division che si vanno a sommare a due marchigiane. Le formazioni femminili rappresentano invece una Division che sarà poi integrata alla lega Toscana. Parte così da Marsciano il cammino che vedrà a maggio decretare la squadra campione d’Italia che ritirerà l’anello Nba. A condurre la mattinata di sport è stato il giornalista Gabriele Ripandelli che ha analizzato il momento attuale della pallacanestro parlando con il presidente del comitato regionale umbro Fip Gianni Antonelli, il segretario generale della Fip Maurizio Bertea, il vicepresidente regionale del Coni Aurelio Forcignanò, l’international scouting consultant for the Golden State Warriors Stefano Lupattelli e il ‘team director’ settore femminile Italia, Roberto Brunamonti. Non solo sport, però, dato che sono state assegnate sei borse di studio a ragazzi e ragazze che hanno avuto un’ottima condotta scolastica mostrando anche un grande atteggiamento dentro e fuori dal campo.

Gli aabbinamenti maschili

Division Michael Jordan: UBS Foligno (Miami Heat), Linx Acquasparta (Washington Wizards), Giromondo Spoleto (Charlotte Hornets), Amerina (Atlanta Hawks) e Union Terni (Orlando Magic). Division Larry Bird: Virtus Bastia (San Antonio Spurs), Gubbio (Houston Rockets), Tiferno (Memphis Grizzlies), Arrapaho Orvieto (Dallas Mavericks) ed Ellera (New Orleans Pelicans). Division Shaquille O’Neal: Perugia (Los Angeles Clippers), Interamna Terni (Phoenix Suns), Club Fratta (Golden State Warriors), Basket Assisi (Sacramento Kings) e Pallacanestro Perugia A (Los Angeles Lakers). Division Magic Johnson: Nestor Marsciano (Oklahoma City Thunder), Atomika (Portland Trailblazers), Gualdo 96 (Minnesota Timberwolves), Pallacanestro Perugia B (Denver Nuggets) e Valdiceppo (Utah Jazz).

Gli abbinamenti femminili

Division Kobe Bryant: Pallacanestro Femminile Umbertide (Boston Celtics), Ubs Girl Foligno (Brooklyn Nets), Pink Terni (New York Knics), Azzurra Orvieto (Sant Antonio Spurs), Blubasket Spoleto (Indiana Pacers).