Droga, refurtiva e una pistola clandestina: due arresti a Perugia

Sono stati sorpresi all’interno di un bungalow, in un residence di zona Balanzano, nel perugino, con diverse dosi di droga, della refurtiva bottino di alcuni furti e una pistola clandestina: per questo due albanesi – uno classe 1992, irregolare, incensurato e senza fissa dimora e il secondo minorenne, domiciliato a Perugia – sono stati arrestati dai carabinieri dopo una perquisizione svolta nella loro camera.

La segnalazione

Tutto ha inizio a seguito di una chiamata al 112 dove una vittima riferiva che all’interno della camera del residence, dove alloggiava, ignoti avevano rubato alcuni effetti personali e la sua macchina che era parcheggiata all’esterno. Giunti sul posto i carabinieri hanno effettuato diversi controlli, constatando che non erano presenti telecamere, ma dalla dinamica dei fatti vi erano alcuni elementi che facevano pensare che gli autori del furto conoscessero molto bene la zona. La mattina dopo i carabinieri della stazione di Perugia e quelli di Ponte San Giovanni, coadiuvati da quelli della stazione di Fortebraccio e della Radiomobile, hanno eseguito la perquisizione all’interno di un bungalow del residence che ospitava i due albanesi.

Tentativo di fuga

Alla vista dei carabinieri uno dei due è scappato dalla finestra sul retro e dopo un breve inseguimento è stato fermato. Una volta dentro i carabinieri hanno ritrovato diverse dosi di droga già consumate, altre ancora intonse e numerose pillole pronte per essere utilizzate per il taglio dello stupefacente e decine di oggetti di dubbia provenienza: trapani, un’impastatrice professionale, televisori, casse di amplificazione sottratte al Comune di Bevagna, una pompa idrica, un compressore e tanto altro (le foto verranno pubblicate così che i legittimi proprietari possano recarsi presso le stazione di Perugia o Ponte San Giovanni per tutte le incombenze del caso).

L’arma

Durante la perquisizione, all’interno di una piccola nicchia nel sottotetto, avvolta in una busta di plastica, è stata ritrovata una pistola calibro 22 con tre proiettili, senza matricola. I due non hanno riferito nulla sulla pistola, mostrandosi piuttosto stupiti saputo del ritrovamento. La pistola, perfettamente funzionante, è stata così sequestrata come tutto l’altro materiale. I due sono stati dichiarati in arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE