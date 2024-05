Quinceañera: usanza che trova sempre più spazio anche in Italia

Nella cultura sud e centro americana, la festa di compleanno dei 15 anni per una ragazza – detto quinceañera – è un momento di passaggio fra i più importanti della vita, celebrando l’ingresso in società, il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, in un certo senso la maturità della persona. Per questo viene celebrato in modo speciale e tale ricorrenza riguarda anche Terni e le comunità – come quella dominicana – che la compongono. Di recente, il 27 aprile alla Collina Incantata di Ponte San Lorenzo, Luna, una ragazza ternana di madre dominicana e padre italiano, ha festeggiato la quinceañera con tutti i riti che la compongono. Dalle candele – ciascuna delle quali intitolata ad una persona o un evento importante della vita della ragazza, al rito del ‘cambio delle scarpe’ che porta ad indossare scarpe con i tacchi, fino al ballo con il proprio papà. Poi ci sono tante altri momenti, musicali, di danza, il vestito con tanto di coroncina, che caratterizzano un momento che, al pari di altri, sta trovando un suo spazio anche in Paesi, come l’Italia, abituati a dare particolare importanza al compimento del 18esimo anno di età e al relativo compleanno. Quello di Luna – studentessa al primo anno del liceo artistico ‘Metelli’ e grande appassionata e giocatrice di pallavolo -, con mamma Salustiana ‘Jodi’ Le Bron e papà Aldo Fuligni, ne è un esempio allegro e particolare. Che vi proponiamo anche nei seguenti scatti fotografici di Andrea Spaccino.

FOTOGALLERY