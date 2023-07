E sono 103: Terni festeggia nonna Azelia

Lo scorso maggio è andata al seggio per votare alle amministrative di Terni. Oggi – martedì 25 luglio – a poco più di due mesi di distanza da quel gesto affatto scontato per chi ha la sua età, Azelia Magi ha tagliato lo splendido traguardo dei 103 anni. Festa grande per lei, circondata dall’affetto della figlia, dei nipoti e dei pronipoti. Originaria di Fabriano, vive a Terni da quando aveva 20 anni ed è vedova dal 1998. Da giovane ha lavorato nello storico jutificio Centurini, simbolo di una ternanità che non c’è più. Azelia oggi sorride, guarda avanti e ‘punta’ già al prossimo traguardo.

Condividi questo articolo su