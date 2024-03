Eletta la nuova sezione soci Coop di Terni

Affluenza più alta di sempre – ben 1.687 votanti – per il rinnovo della sezione soci Coop di Terni, con le elezioni che si sono tenute nei giorni scorsi. Il nuovo presidente della sezione è Enzo Ciurletti mentre il vice Alfredo Romani. Per il triennio 2024-2026 è stato proposto come consigliere di amministrazione l’avvocato Mattia Contessa. La sezione è al momento composta da Mattia Contessa, Alfredo Romani, Enzo Ciurletti, Annamaria Diamanti, Caterina Giontella, Atos Conti, Elisabetta Ronzoni, Golfredo Crispoldi, Marco Belli, Zelinda Natale. Fra gli eletti risultava anche la compianta Mariolina Canali, venuta a mancare di recente, e Coop ufficializzerà in questi giorni il nome di colui che entrerà nel consiglio.

