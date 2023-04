Elezioni Terni: Fiorini si presenta e attacca il centrodestra

«L’amministrazione Latini, di cui Masselli è stato protagonista, oltre a compiere disastri si è fatta sempre dettare le regole da altri. Vedi Acea. Con noi non accadrà». Emanuele Fiorini, candidato sindaco a Terni con la sua lista civica, va all’attacco e presenta la ‘squadra’ che lo sosterrà nella corsa alla poltrona di primo cittadino. «Andremo sicuramente al ballottaggio» ‘spara’ fiducioso. Circa i programmi, «taglieremo gli stipendi di sindaco e assessori perché le cifre attuali non sono accettabili di fronte a cittadini che pagano tasse comunali che sono al massimo dell’importo. I soldi risparmiati li useremo per aiutare famiglie e attività economiche». Poi ricorda la lite con Masselli in consiglio comunale, era il marzo del 2022: «Chiesi all’amministrazione di tagliare gli aumenti dei compensi della giunta e lui si mise a ridere, poi di fronte alle mie rimostranze, quasi mi aggredì». Anche sulla sanità le idee sono ‘belligeranti’: «Come abbiamo cacciato Chiarelli (l’ex dg dell’ospedale di Terni, ndR) lo stesso faremo con De Fino (l’attuale dg della Usl2, ndR) perché la sanità territoriale qui non funziona. Abbiamo ambulatori spesso vuoti e liste di attesa lunghissime. A Terni serve come il pane il nuovo ospedale ma che sia realizzato interamente con soldi pubblici, non grazie a commistioni pubblico-privato affatto trasparenti». Rispetto alla macchina comunale, «resetteremo le posizioni organizzative, dando priorità al merito. Poi c’è forte necessità di implementare il Corpo di polizia Locale, attualmente sotto organico, e quindi incrementare il numero delle telecamere per dare più sicurezza alla città». Una battuta la riserva anche alla discussa viabilità della rotatoria del Tulipano: «L’unica al mondo con tre precedenze al proprio interno. La prima cosa che farò sarà abbattere il ‘cordolo della discordia’».

