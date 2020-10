Emanuele Petri, intitolato il piazzale delle scuole orvietane

Con una cerimonia sentita e partecipata, alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli, venerdì mattina ad Orvieto è stata intitolata una piazza, davanti al plesso scolastico di Ciconia, al sovrintendente della polizia di Stato Emanuele Petri, ucciso nel 2003 da due terroristi mentre era in servizio su un treno a Castiglion Fiorentino.

I giovani protagonisti

L’iniziativa, promossa dal sindacato di polizia Coisp, ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e provinciali, dei familiari del poliziotto ucciso e degli studenti di alcuni istituti superiori cittadini che hanno parlato del significato che, da oggi in poi, avrà per loro quella stele, in quella piazza, di fronte alla loro scuola.

Gli interventi

I partecipanti sono stati accolti dalle note dell’inno d’Italia suonato dalla fanfara della polizia di Stato e, dopo il saluto iniziale del segretario generale e del segretario nazionale del Coisp, Domenico Pianese e Stefano Spagnoli, hanno preso la parola il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore Roberto Massucci, il presidente Provincia Giampiero Lattanzi e il vice presidente della Regione Roberto Morroni – presente anche il presidente del consiglio regionale dell’Umbria Marco Squarta -, dopo i quali è intervenuto il prefetto Gabrielli, a cui l’artista Ercole Furia ha donato una sua opera appositamente realizzata per l’evento.

Il plauso

Al suo arrivo ad Orvieto, in prima mattinata, il capo della polizia ha visitato il centro cittadino, sostando davanti al duomo per poi raggiungere a piedi il commissariato di pubblica sicurezza diretto dal vice questore Antonello Calderini. Lì ha incontrato tutti i poliziotti in servizio nella città, ai quali ha rinnovato il suo apprezzamento per il loro impegno.